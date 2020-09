Депутат Милонов призвал автора «Гарри Поттера» противостоять ЛГБТ-активистам

В социальной сети Twitter «похоронили» британскую писательницу Джоан Роулинг - создательницу романов о волшебнике Гарри Поттере. Пользователи начали массово выкладывать посты о ее смерти с хэштегом #RIPJKRowling («Покойся с миром, Дж. К. Роулинг») в ответ на ее противоречивые высказывания о транс-сообществе.

15 сентября вышел пятый роман Джоан Роулинг о частном детективе Корморане Страйке под названием Troubled Blood («Беспокойная кровь»). По сюжету убийца-мужчина переодевается в женское платье и совершает жестокие расправы над жертвами.

A serial killer in J. K.'s new book is trans. For someone who has said she 'loves' and 'supports' trans people, perhaps she should support them by avoiding deeply harmful tropes about our community. But she doesn't care - this is deliberate. It's gross.

За день до выхода детектива в Twitter появились сообщения о смерти писательницы. Некоторые из них содержали оскорбительные картинки.

Так, один из пользователей с ником @ag6dreamer, прикрепив фотографию крысы, написал:

«Не могу поверить, что она умерла. Это был последний снимок, сделанный перед ее смертью».

#RIPJKRowling can't believe she died... this was the last picture that was taken of her before she passed????

В комментариях под этой записью другой юзер заметил, что это фото было сделано с целью «обвинить милых маленьких крыс в ее ужасной трансфобии». Он добавил, что есть «более свежий снимок», и прикрепил картинку с мусорным ведром.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов, будучи давним фанатом «мальчика, который выжил» объяснил, почему автора одной из любимейших не только детьми, но и взрослыми серии книг так заклеймили в соцсетях. По его словам, сейчас политкорректность стала цениться выше, чем талант человека.

«К сожалению, современное общество, особенно интернет-сообщество, не признает никаких авторитетов и требует беспрекословного следования неким канонам новой этики. И любой, не разделяющий эти дурацкие каноны, к сожалению, признается не современным человеком. Если мы возьмем западное общество, то, там политкорректность (причем весьма условная, соответствующая этим новым представлениям), она более важная и более существенная, нежели талант. И уже не в первый раз у людей возникают сложности только из-за того, что они отказываются подчиняться требованиям меньшинства», —сказал депутат в беседе с «Политикой Сегодня».

Милонов поддерживает тактику Роулинг. По его мнению, не нужно бояться агрессивной реакции меньшинств и просто их игнорировать.

«Если мы будем опасаться этого восстания агрессивного меньшинства, будем пытаться, опасаясь их резкой реакции, следовать их требованиям, то мы далеко зайдем. Надо, не стесняясь, игнорировать требования подобного рода структур и максимально открыто об этом заявлять. Когда они увидят, что общество перестало их бояться, то уже и возможностей для шантажа не будет», — не сомневается собеседник ПС.

В августе Джоан Роулинг лишили премии в области прав человека Ripple of Hope Award, которую ей вручила организация имени Роберта Кеннеди. Решение объяснили тем, что в течение июня 2020 года писательница публиковала «трансфобные твиты и заявления».

JK Rowling has returned a "human rights" award given to her by the family of Robert Kennedy after they described her as transphobic.

Некоторые фанаты отвернулись от создателя Гарри Поттера после ее шутки в Twitter. Тогда писательницу обвинили в трансфобии за ее пост, высмеивающий авторскую колонку с заголовком «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». Роулинг написала, что автор публикации забыл добавить слово «женщина».

Ранее «Политика Сегодня» в день рождения Гарри Поттера и Джоан Роулинг обсудила с Виталием Милоновым проблемы мира волшебников. В интервью депутат Госдумы признался, что больше всего из героев произведения ему нравятся мракоборцы, потому что он сам «как мракоборец», а также причислил себя к факультету Гриффиндор. Кроме того, Милонов назвал Роулинг писателем одной книги: все остальные написанные ей «неплохие вещи», по оценке парламентария, ничего не будут значить.

О том, что он - фанат Гарри Поттера Милонов публично заявлял еще в 2014 году, когда внес в ЗакСобрание Петербурга проект документа, который должен запретить коллекторам донимать заемщиков звонками и письмами. Депутат назвал коллекторские организации «духовными дементорами», обратившись к терминологии «поттерианы». На вопрос коллег о том, кто такие «дементоры», Милонов провел сравнение, что «кредитные организации, как духовные дементоры, высасывают все силы».