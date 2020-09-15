Историк Понасенков намекнул на возможность госпереворота в США

В США стартовала социальная программа «кофе с копом» (Coffee with a Cop – англ.). Ее цель – укрепить доверительные отношения между полицейскими и жителями американских городов, которые охвачены массовыми протестами Black Lives Matter (BLM). Любой желающий может прийти в кофейню и побеседовать с сотрудником службы правопорядка на любые темы.

«Мероприятия "кофе с копом" в настоящее время проводятся во всех 50 штатах и являются одной из самых успешных ориентированных на сообщество полицейских программ по всей стране. <…> Ключом к успеху "кофе с копом" является то, что акция открывает дверь для взаимодействия за пределами кризисных ситуаций, которые обычно объединяют сотрудников правоохранительных органов и членов сообщества», — сообщается на официальном сайте программы.

Там же сказано, что аналогичные мероприятия проводятся с 2011 года. Основоположниками стали полицейские города Хоторн, штат Калифорния, которые искали способы успешного взаимодействия с местными жителями и пришли к такому нехитрому методу. Сейчас акция «кофе с копом» разрослась по всей стране и в свете массовых протестов BLM выглядит актуальной как никогда.

Дату и место проведения акции в своем городе американцы узнают из официальных аккаунтов местных отделений полиции. К примеру, на сайте Корваллиса, штат Орегон, сказано, что за информацией стоит отправиться на Facebook и Twitter.

В США уверены, что акция «кофе с копом» поднимет имидж полицейских на фоне последних событий в стране. Многие жители, преимущественно сторонники Демократической партии, не доверяют правоохранителям. Поводом послужило убийство афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года. Роковые 8 минут и 46 секунд, в течение которых полицейский Дерек Шовин держал колено на шее афроамериканца, пока задержанный не задохнулся, обернулись массовыми беспорядками в американских городах.

Спустя несколько месяцев в городе Кеноша полицейские семь раз выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда тот направлялся к своей машине. Правоохранители посчитали, что мужчина намерен достать оружие. Блейк не подчинился приказам остановиться, в результате чего полицейские расстреляли его на глазах троих сыновей, которые в этот момент находились на заднем сиденье автомобиля.

В беседе с «Политикой Сегодня» режиссер и историк Евгений Понасенков, более известный в сети, как Маэстро, обратил внимание, что полицейские в США не обязаны «поднимать свой имидж» из-за того, что в определенный момент жизни просто выполняли свой долг.

«Мы наблюдаем чудовищно перевернутые смыслы и стандарты. Никаких репутационных проблем у американских полицейских нет и быть не может. В США профессиональная и адекватная полиция. Им запрещают сейчас трогать преступников-афроамериканцев несмотря на то, что темнокожие нарушители – это 90% всех совершенных тяжких преступлений в стране. Сам Джордж Флойд был бандитом и наркоманом, которые не проработал ни одного дня своей жизни. И вот эта левацкая позиция, которая запрещает полицейским принимать меры к настоящим преступникам, – это просто чудовищно», — считает Понасенков.

К тому же не стоит забывать, что в США грядут выборы президента – 3 ноября 2020 года страна выберет лидера на ближайшие четыре года. Главными претендентами являются действующий президент Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии, и демократ Джозеф Байден. «Политика Сегодня» уже писала, что серьезные проблемы последнему может доставить преклонный возраст, из-за которого Байден засыпает на мероприятиях и не узнает жену.

Понасенков подчеркнул, что активизация программы «кофе с копом» и приближающиеся выборы связаны между собой. Демократам нужно «приручить» сотрудников правопорядка, чтобы сразу после дня голосования организовать государственный переворот.

«Я убежден, что левые круги в США готовят государственный переворот, который может пройти четвертого или пятого ноября. Потому что Байден абсолютно невменяем. Он в деменции. Выиграть выборы он не сможет, поэтому как только Дональд Трамп побеждает, начинаются уличные бои и протесты. Полиция должна быть прирученной и подговоренной. Демократам нужно знать планы и методы полицейских, чтобы успешно им противостоять. Сама идея "кофе с копом" — это левацко-хипстерская пошлятина и похабщина», — добавил историк.

Собеседник «Политики Сегодня» уверен, что никакого общения между правоохранителями и гражданами за чашкой кофе быть не должно. «Здоровым» общество может считаться только тогда, когда полицейские охраняют людей от преступников, а не когда оправдываются за задержание опасного бандита.

Понасенков напомнил, что летом 2020 года Демпартия представила в американском Конгрессе законопроект о реформе полиции. По мнению демократов, на фоне протестов, связанных со смертью Джорджа Флойда, правоохранителям нужно запретить применять удушающие приемы и повысить требования к выдаче ордеров на обыск. Также следует сократить финансирование органов правопорядка. Узнав об этом Дональд Трамп заявил о своей досрочной победе на выборах.

«Это требование демократов о сокращении финансирования полиции – это же подготовка к госперевороту в прямом смысле слова. Ведь есть же боевики под названием "Антифа", которые находят маргиналов и свозят из на акции протеста. Все это необходимо для грядущей необольшевистской революции. А чтобы она прошла успешно, необходимо любыми возможными методами нейтрализовать полицию. Что мы сейчас и наблюдаем», — подытожил эксперт.

Ранее Евгений Понасенков призывал активистов Black Lives Matter преклонить колено перед Европой.