Очернить и заработать: эксперт объяснила новый виток борьбы Грудинина с жителями

Подмосковный миллиардер Павел Грудинин, который по решению суда должен возместить Совхозу им. Ленина миллиардные убытки из-за продажи земель под застройку, продолжает во имя собственных заработков конфликтовать с жителями подмосковного поселка.

Как выяснил корреспондент «Политики Сегодня», коммерсант планирует разорвать договор аренды площадей муниципального Дома культуры и передать здание частной фирме. Под ударом, в первую очередь, оказываются дети, которые посещают занятия в творческих секциях и кружках – их попросту выкинут из ДК на улицу. При этом с лета административные помещения, в которых располагаются ответственные за работу кружков и секций служащие, находятся без электроэнергии, воды и коммуникаций – их также отключили по единоличному решению Павла Грудинина.

Отношения коммерсанта с муниципалитетом обострились после того, как началась проверка деятельности экс-главы поселковой администрации Елены Добренковой, которая считалась креатурой и ближайшей сподвижницей Грудинина. В результате вскрылись нарушения на сумму почти в 400 миллионов бюджетных средств, в которых ныне разбираются сотрудники прокуратуры. Тогда потерявший доступ к бюджету коммерсант (чьи фирмы годами в обход закона осваивали средства) вышел на тропу войны.

Сложившаяся ситуация с Домом культуры – один из эпизодов такого абсурдного противостояния. По словам эксперта-экономиста Элеоноры Чижевской, действия нечистоплотного бизнесмена идут вразрез с принципами здравого смысла, но укладываются в логику всех его действий.

«По всей видимости, Павел Николаевич Грудинин преследует две цели. С одной стороны, он хочет дискредитировать местные власти, которые якобы не могут обеспечить дополнительное образование для детей. С другой стороны, тут виден, что называется, чисто денежный интерес коммерсанта. Очистить здание от детей, и передать другому «эффективному хозяйственнику». Естественно, с хорошей выгодой для себя», – считает эксперт.

Единственным спасением от аппетитов распоясавшегося миллиардера жители поселка Совхоз им. Ленина видят передачу здания ДК в муниципальную собственность.

«У меня двое детей, которые уже несколько лет посещают кружки. Им там очень нравится заниматься. И как им я теперь объясню? Скажу, что директор совхоза нашел более денежного арендатора?! Выход вижу только один – передать здание нашим властям. Это единственная гарантия, что дом культуры сохранится», – рассказала журналистам местная жительница Татьяна.

Лидер общественного движения «ЗАЗАЗА» Артем Грудинин ранее уже обсуждал судьбу ДК с главой Ленинского городского округа Алексеем Спасским.

«Правильнее будет, если стабильность работы социальных учреждений (в том числе и ДК) прогарантирует районный бюджет, и она не будет зависеть от коммерсантов», - уверен общественник.

Тем более, что соответствующая практика не нова: в начале 2000-х в собственность муниципалитета был передан стадион «Металлург», а в 2008 году – Дом культуры Московского коксогазового завода.