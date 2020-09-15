Омбудсмен предложила Ефремову учить литературе школьников в СИЗО

Актеру Михаилу Ефремову предложили в СИЗО побыть репетитором для школьников, которые готовятся к ЕГЭ.

Столичный омбудсмен Татьяна Потяева навестила актера Михаила Ефремова в СИЗО-5 ("Водник"), где он отбывает свой срок. Также она посетила школьников, которые там находятся, пишет ТАСС.

По словам Потяевой, одиннадцатиклассники сейчас занимаются усердной подготовкой к сдаче ЕГЭ. Она сообщила, что внесла предложение о том, чтобы актер смог применить свои артистические навыки и знания в области литературы и помочь подготовиться к экзаменам несовершеннолетним. По ее словам, эту идею возьмут на проработку. Окончательное решение по этому вопросу сможет вынести только администрация СИЗО.