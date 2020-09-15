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15:16   15 Сентября 2020
Общество

Литературовед-пушкинист Валентин Непомнящий скончался на 87-м году жизни

Литературовед-пушкинист Валентин Непомнящий скончался на 87-м году жизни

Не стало известного доктора филологических наук Валентина Непомнящего. Он ушел из жизни в возрасте 86 лет, причины его смерти не уточняются.

Валентин Непомнящий родился 9 мая 1934 года в Ленинграде. Он окончил филологический факультет МГУ. Пушкинист работал редактором в журнале "Вопросы литературы", а также преподавал факультативы во Второй физико-математической школе.

Он был известным специалистом по творчеству великого русского писателя Александра Пушкина и автором таких книг, как "Поэзия и судьба. Статьи и заметки о Пушкине", "Пушкин. Русская картина мира", "На фоне Пушкина", и других.

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Автор: Юлия Яковлева
#литературовед #Валентин Непомнящий #пушкинист

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