Пикин назвал серьезную причину, которая не даст Дании политизировать «СП-2»

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин разъяснил, почему дискуссия вокруг «Северного потока–2», за начало которой выступила премьер-министр Дании Метте Фредриксен, носит околополитический характер. По его словам, на сегодняшний день завершили строительства большей части газопровода между Россией и Германией.

«Это политическая дискуссия. Она не связана с решением каких-то энергетических или экономических проблем Европы. Газопровод действительно построен более чем на 90%. Европейцы сами инвестировали в его строительство не один миллиард евро», — напомнил эксперт.

Ранее премьер Дании выступила за пересмотр отношения к «Северному потоку — 2». По мнению Метте Фредриксен, европейские страны не должны становиться зависимыми от российского газа, поэтому нужно «начать новое обсуждение по этому вопросу». Сергей Пикин считает, что датский премьер политизирует вопрос.

«Еще один маршрут поставок газа добавляет гибкости в диверсификации его поставок. И это не "подсаживание" на какую-то "газовую иглу". Это просто еще один из маршрутов, то есть объем поставок газа от этого не увеличивается. Поэтому эта дискуссия, скорее всего, будет иметь некоторое около политическое значение», — отметил эксперт.

При этом Датское энергетическое агентство в июле 2019 года выдало разрешение на строительство трубопровода. Поэтому, если говорить исключительно об экономике, продолжил Сергей Пикин, тогда, чем больше газопроводов приходят в Европу, тем выгоднее странам. Поскольку европейские государства смогут не только получать газ по разным направлениям, но и маневрировать между разными ценами.

«Плюс – еще и зарабатывать на транзите газа. Это крупный инвестиционный проект для Германии в том числе», — считает эксперт.

Максимум, о чем европейские страны могут подискутировать, так это о том, как сохранить транзитные объемы через Украину, добавил Сергей Пикин.

«Но опять-таки мы подписали транзитное соглашение в конце прошлого года, то есть, как минимум, на ближайшие годы объем минимальный зафиксирован, то есть эта проблема так жестко не стоит, как стояла в прошлом году», — объяснил эксперт.

Сергей Пикин не исключил, что Европа хочет дать приоритет американскому сжиженному природному газу. Однако этого и ранее никто не запрещал, но европейские страны все равно не покупали все объемы, которые США поставляли.

«Большинство делает выбор в сторону более дешевого газа. И частенько им оказывается российский. Поэтому эта дискуссия может носить только околополитический характер», — резюмировал директор Фонда энергетического развития.

«Северный поток — 2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от российского побережья через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступает Вашингтон, продвигающий в Европейском союзе американский сжиженный природный газ.