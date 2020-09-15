Евросоюз не может остановить строительство "Северного потока — 2"

Институты ЕС не имеют полномочий, чтобы остановить строительство газопровода "Северный поток — 2"

Такое заявление сделал во вторник глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая на сессии Европейского парламента, пишет ТАСС.

"Мы действуем в рамках полномочий институтов ЕС. Институты ЕС не имеют полномочий остановить "Северный поток — 2", это вопрос не к ним, а к государствам сообщества, которые этот проект продвигают", — пояснил Боррель.

Заявление Борреля стало ответом на призывы ряда депутатов Европарламента остановить строительство газопровода, чтобы "наказать Россию" за инцидент с Навальным.

Напомним, что "Северный поток-2" проходит через территориальные воды и исключительные экономические зоны Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Таким образом, каждая из этих стран должна разрешить строительство и эксплуатацию проекта.