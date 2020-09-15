Росконтроль нашел в Любительской колбасе стафилококк и кишечную палочку

Бактерии кишечной палочки и золотистого стафилококка были найдены в колбасе "Любительская". Исследования проводили специалисты Росконтроля. Они проверили продукцию шести российских производителей.

В результате ни один бренд не смог пройти проверку, так как не соответствовал предъявляемым требованиям. А некоторые колбасы даже оказались опасными для здоровья человека. Бактерии стафилококка и кишечной палочки были найдены в двух представленных образцах, сообщение об этом появилось на официальном сайте Росконтроля.

Стафилококк очень редко находят в колбасе, из-за него можно получить серьезное отравление, сообщает телеканал "360". Кроме того, он устойчиво воспринимает высокие и низкие температуры, а также термическую обработку продукта. Скорее всего, на предприятии, в образцах которого были найдены вредные бактерии, не соблюдались санитарно-гигиенические нормы.