«Слепота сродни цвету волос». Режиссер и актер о новом фильме «Смотри как я»

17 сентября в прокат выходит отечественный фильм, затрагивающий одновременно проблемы незрячих людей и подростков, оказавшихся в детских домах.

Комедия Егора Сальникова «Смотри как я» должна была встретиться со зрителем еще в апреле, но пандемия внесла свои коррективы в судьбу киноленты. Зато к общероссийской премьере работа режиссера успела обрасти «медалями»: «Лучший полнометражный фильм» Национальной молодежной премии-2019 и пять наград на Всероссийском фестивале визуальных искусств.

Герои комедии — слепой юноша Максим и девушка Оля из детского дома — бегут от гиперопеки взрослых навстречу приключениям. Деньги на путешествие с новой подругой лишенный зрения подросток «заимствует» у чудаковатого отца-олигарха, чей дом-замок вызвал множество вопросов у японцев на неделе русского кино в Токио в прошлом декабре.

«Уже пять лет мы с продюсером фильма Ярославом Жалниным участвуем в невидимом театре, играя спектакли для незрячих, — рассказывает режиссер картины. — За это время мы объездили всю страну, и опыт общения со слепыми детьми был бесценен и вдохновлял на создание фильма».

Спектакли-«невидимки», ставшие предтечей «Смотри как я», не обходятся без пресловутых в текущем году масок. Правда, надевают их вне зависимости от эпидемиологической ситуации на глаза зрячим зрителям, потому что без черной повязки актерское размахивание мокрым полотнищем, старательное движение губ во время блеяния и чистка мандаринов для нужного аромата отвлекают от постановки, созданной специально для слепых людей.

Несколько суток пришлось провести в маске и актеру, сыгравшему главную роль в уже кинематографической работе Егора Сальникова. Михаил Мещеряков, вживаясь в образ, не только намеренно лишал себя «картинки», но и посещал лабораторию «Сенсор-Тех», в которой создают гаджеты для помощи людям с нарушениями слуха и зрения.

«Я запомнил один предмет, который считывает цвет, — признался «Политике Сегодня» молодой актер. — Прислоняешь к одежде, он говорит: "Ярко-красно-оранжевый"».

По словам Михаила, готовясь к роли, он много общался с незрячими, интересуясь, что их беспокоит. Актер сделал вывод, что таких людей, как его герой в фильме, больше всего задевает чрезмерный акцент общества на их отличии. При этом режиссер картины намеренно не вызывал жалость к подростку Максиму.

«В нашем фильме слепота — это не болезнь какая-то, это не способ выдавить слезу у зрителя, а именно такой образ героя, — подчеркивает Сальников. — Некоторая его особенность. Слепота в нашем фильме сродни цвету волос».

Молодой человек, сыгравший «особенного героя», в разговоре с «Политикой Сегодня» отметил и большое количество супер-способностей у человека, лишенного зрения. Так, в преддверии съемок он познакомился с незрячей девочкой, умеющей по шагам узнавать, кто из знакомых проходит мимо. Мещеряков также обратил внимание на то, что слепые по воздуху определяют изменения в погоде и способны воспринимать ускоренную речь лучше других.

«Они говорят, что могут прослушать «Преступление и наказание» за три часа», — удивляется актер, игравший Раскольникова в студенческой постановке.

Новый отечественный фильм снимался в Таганроге и его окрестностях, а также в Ростове-на-Дону. Съемочная группа решила показать «глубинку» в теплых тонах, без свойственного российскому кино налета отчаяния. И это несмотря на то, что оба главных героя могли бы претендовать на звание людей «с трагической судьбой».

«Проблемы, которые подняты в фильме, завернуты в комедию. Мне кажется, это самый верный путь к сердцу зрителя», — считает режиссер.

В ближайшие дни команда, работавшая над фильмом, встретится с любителями кино в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Серове, а также в Крыму и Красноярске. В разговоре с «Политикой Сегодня» Егор Сальников признался, что с удовольствием в рамках благотворительности покажет комедию воспитанникам детских домов и интернатов для незрячих.