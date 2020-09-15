Журналисты рассказали о готовящейся отставке Сарраджа в Ливии

Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж собирается уйти в отставку. Он обсуждал эти планы с ливийскими и международными партнерами.

По данным американского информационного агентства Bloomberg, Саррадж объявит о своем решении в конце текущей недели. При этом глава ПНС Ливии продолжит выполнять обязанности и окончательно оставит пост только после переговоров в Женеве в октябре. Он возглавляет ПНС с 31 марта 2016 года.

Командование Генеральной разведывательной службы ПНС Ливии также намерено уйти в отставку. Сотрудники разведывательной службы выразили недовольство тем, что на важные посты назначаются неопытные люди.