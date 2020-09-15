Вассерман: американские пилоты отрабатывают удары по РФ, а мы их сбитие

Пока Соединенные Штаты Америки отрабатывают ракетные удары по российским городам направляя в провокационные полеты свои стратегические бомбардировщики В-52, Россия отрабатывает сбитие этих самолетов на безопасном для нас расстоянии.

При чем, учитывая возмущение американских пилотов, когда их обнаруживают российские якобы «ослепленные» системы ПВО, и стыдливое молчание по этому поводу американских военных экспертов, наши учения проходят с большим успехом.

Об этом в своей телепередаче «Открытым текстом» на канале РЕН.тв заявил известный российский публицист, журналист и политический консультант Анатолий Вассерман.

По его словам, ранее в Советском Союзе часто говорили, что США бряцают оружием, сейчас в России так больше не говорят, но это не значит, что там так больше не делают.

«Уже две недели стратегические бомбардировщики В-52, способные перенести через Атлантический океан крылатые ракеты с ядерными боеголовками, базируются в Европе и вместе с дальними разведчиками отрабатывают заходы на ракетные удары по Калининграду, Мурманску, Севастополю, — сообщает Вассерман. — Причем на Крым они летают над территорией Украины, в чьей конституции записан нейтралитет, и в сопровождении немногих оставшихся на Украине боевых самолетов советской постройки».

При этом, по словам политконсультанта, американцев откровенно возмущает, когда российские истребители вынуждают сойти с курса их самолета, но что было бы, если бы российские военные самолеты подошли бы к берегам США так же близко – как бы на это отреагировали там?

Предшественник нынешнего президента США Дональда Трампа – Барак Обама – неспроста регулярно повторял лозунг об американской исключительности, напоминает публицист.

«Там и впрямь львиная доля народа искренне верует, что Сияющий Город на Холме — не Иршалаим, а Вашингтон, и что господь лично разрешил США вытворять все что в голову взбредет. Они не мыслят себя равными среди равных», — подчеркивает Вассерман.

Шестьдесят лет назад американский Совет нацбезопасности принял по этому поводу несколько директив, общий смысл которых сводится к одному – США не просто могут, но они обязаны пресекать все попытки появления в мире структур, которые были бы в состоянии действовать не по предписанию Америки, а по собственному усмотрению.

«Полеты их ракетоносцев — не только боевая учеба, но и заявление военным языком: рыпнетесь — убьют», — подчеркивает Вассерман.

То же самое послание, заключалось, по его словам, в действиях Буша-младшего, когда тот вывел США из Договора об ограничении противоракетной обороны. Об этом же говорит и Трамп, разрывая ДРСМД (Договор о ракетах средней и меньшей дальности), а также отказываясь продлить истекающий договор СНВ-III (о стратегических наступательных вооружениях).

Однако Россия со Штатами в этом тоне не разговаривает, подчеркивает аналитик. И американских пилотов уже не раз ждало неприятное удивление, когда их самолеты были обнаружены нашей якобы ослепленной ПВО.