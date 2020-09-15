Эксперт отметил важность российского кредита для белорусской экономики

Кредит от России поможет стабилизировать экономическую ситуацию в Белоруссии, уверен старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Часть предоставленного Минску кредита будет потрачена на рефинансирование ранее выданных Белоруссии займов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сумма согласованного лидерами стран кредита составит 1,5 млрд долларов. Средства необходимы Минску, так как в 2020 году страна должна выплатить 3,9 млрд по внешним обязательствам.

На фоне коронакризиса и откровенного саботажа в экономике Белоруссии появилась нестабильность, отметил Оленченко. Эксперт объяснил, что госдолг не обязателен к выплате полностью — необходимо оплатить проценты по месячному и по квартальному графику. Однако когда у государства случаются проблемы с обслуживаем долга, возникает потребность в реструктуризации, передает ФБА "Экономика сегодня".

Предоставляя кредит, Москва помогает Минску обслужить внешний долг и решить актуальные проблемы. Средства необходимы Нацбанку республики для стабилизации белорусского рубля на фоне массового снятия гражданами иностранной валюты.