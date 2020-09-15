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13:53   15 Сентября 2020
Политика

Жозеп Боррель оконфузился во время заседания Европарламента

Жозеп Боррель оконфузился во время заседания Европарламента

Руководитель внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель оконфузился во время заседания Европарламента, назвав главу Белоруссии Александра Лукашенко нелегитимным президентом Украины. Соответствующее видео появилось в Сети.

Жозеп Боррель заявил, что считает избирательный процесс на территории Белоруссии "сфальсифицированным". Поэтому Александра Лукашенко нельзя назвать "легитимным президентом Украины", оговорился представитель Евросоюза.

После реакции Европарламента руководитель международной службы ЕС исправил себя, заявив о "нелегитимности" власти в Республике Беларусь, пишет ТАСС. Боррель также сообщил, что ЕС намерен ввести санкции против Минска, передает телеканал "360".

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Автор: Борис Нестеров
#евросоюз #украина #белоруссия #лукашенко #боррель

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