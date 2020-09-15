Руководитель внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель оконфузился во время заседания Европарламента, назвав главу Белоруссии Александра Лукашенко нелегитимным президентом Украины. Соответствующее видео появилось в Сети.

Жозеп Боррель заявил, что считает избирательный процесс на территории Белоруссии "сфальсифицированным". Поэтому Александра Лукашенко нельзя назвать "легитимным президентом Украины", оговорился представитель Евросоюза.

После реакции Европарламента руководитель международной службы ЕС исправил себя, заявив о "нелегитимности" власти в Республике Беларусь, пишет ТАСС. Боррель также сообщил, что ЕС намерен ввести санкции против Минска, передает телеканал "360".