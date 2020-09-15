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13:35   15 Сентября 2020
Происшествия

Правоохранители задержали бизнесмена за растрату в Рязанской области

Правоохранители задержали бизнесмена за растрату в Рязанской области

Представители правоохранительных органов произвели задержание бывшего временно исполняющего обязанности директора одного из муниципальных предприятий рязанского города Касимов. Его обвиняют в растрате бюджетных средств.

Фигуранту дела инкриминировали ст. 160 УК РФ "Растрата". Согласно материалам следствия, обвиняемый, временно находясь в должности директора муниципального предприятия, совершил хищение бюджетных средств на сумму десять миллионов рублей за период с мая по июнь текущего года, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Ведомство также опубликовало кадры задержания предполагаемого преступника.

Суд удовлетворил ходатайство следователей об избрании меры пресечения в виде заключения по стражу злоумышленника. Сейчас правоохранители продолжают проводить оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех фактов произошедшего.

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Автор: Руслан Неглинный
#задержание #ск #растрата

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