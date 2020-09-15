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13:26   15 Сентября 2020
Общество

Врачи подтвердили коронавирус у мэра Харькова Кернеса

Врачи подтвердили коронавирус у мэра Харькова Кернеса

Медики подтвердили коронавирусную инфекцию у главы Харькова Геннадия Кернеса. Сейчас градоначальник находится в больнице в тяжелом состоянии.

Врачи выявили коронавирус у мэра Харькова Геннадия Кернеса. Об этом во вторник, 15 сентября, рассказал директор Департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.

Источник в Офисе президента Украины сообщил, что Кернеса лечат в 17-й городской больнице. Он попал туда с двусторонним воспалением легких и сейчас находится в коме, передает издание "Зеркало недели".

О том, что у Кернеса нашли коронавирусную инфекцию, стало известно накануне, 14 сентября. По информации украинских СМИ, мэр находится в тяжелом состоянии.

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Автор: Василий Пименов
#харьков #коронавирус #Геннадий Кернес

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