Познер наглядно объяснил, как издевательски Запад использует Навального

Популярный российский журналист и телеведущий Владимир Познер считает, что блогера Алексея Навального ждет полное забвение после того, как скандал с его «отравлением» утихнет, потому что Западу на Навального «абсолютно наплевать».

Слова журналиста о том, что Запад цинично использует блогера в своих целях, ни капельки не интересуясь его последующей судьбой, приводит интернет-портал «Познер Online».

«В глубине души я уверен, что Западу абсолютно наплевать на Навального, просто это можно использовать. Так же, как было наплевать на Солженицына, на Сахарова, на Пастернака» — заявил Познер.

По его словам, все эти люди, которых в свое время Запад использовал в качестве знамени антисоветского движения, в итоге сами от Запада ничего не получили. Например, интерес к советскому Скульптору Эрнсту Неизвестному исчез сразу же, как тот эмигрировал из СССР в Соединенные Штаты Америки.

Напомним, российскому блогеру Алексею Навальному стало плохо во время авиаперелета Томск – Москва в 20-х числах августа. После того, как самолет совершил экстренную посадку в Омске, впавшего в кому блогера доставили в местную токсикореанимацию, где врачи двое суток боролись за его жизнь, проводя попутно исследования для постановки диагноза. Затем российские власти по просьбе семьи Навального разрешили перевезти блогера на лечение в Германию и выделили для этого медицинский борт.

Немецкие врачи из берлинской клиники «Шарите», куда доставили на лечение Навального, сначала заявили, что он был отравлен неизвестной субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы, что повлекло за собой сбой системы обмена веществ. Однако затем немецкое правительство выступило с заявлением, что Навальный был отравлен боевым отравляющими веществом «Новичок». При этом Берлин потребовал от Москвы немедленно выявить обстоятельства совершения «преступления» и наказать виновных. Однако немецкая сторона так и не предоставила по запросу российской стороны никаких доказательств того, что Навальный был отравлен именно этим веществом.

На прошлой из клиники «Шарите» сообщили, что Навальный вышел из комы, что он узнает окружающих, может говорить и вспомнил события, предшествовавшие его «отравлению». На этой неделе из Германии сообщают, что блогер чувствует себя хорошо и намерен вернуться в Россию, чтобы продолжать здесь свою деятельность.