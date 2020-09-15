Политолог обвинил украинского политика в манипуляции социологией

Политолог Игорь Рейтерович считает, что лидер украинской партии «Громадська сила» Загид Краснов использует крайне сомнительные социологические опросы, которыми манипулирует общественным мнением и повышает собственные шансы на выборах.

Все началось того, что не очень известная организация представила комплиментарные для Загида Краснова «результаты исследования», возмутившие экспертное сообщество. Политолог назвал случившееся обычной предвыборной технологией.

«В информпространство вбрасываются данные так называемых "соцопросов", чтобы создать информационную волну, привлечь внимание и повлиять на общественное мнение», — объяснил Игорь Рейтерович.

Главный вопрос — какая компания проводила опрос, продолжил политолог в комментарии «Днепровской панораме». Организация, которая представила данные, выгодные днепровскому политику, не относится к топовым. Более того, по словам украинского эксперта, компания не раз попадала в различные базы псевдо-социологов.

«Речь идет о компаниях, которые озвучивают неправдивую информацию. К тому же многократное повторение имени Краснова на пресс-конференции выглядит довольно топорно. Это четко показывает, кто является заказчиком», — считает Игорь Рейтерович.

Политолог обозначил различия между данными, которые привели в пользу Загида Краснова, и цифрами, которые сообщают авторитетные социологические службы, например, Украинский центр экономических и политических исследований имени Разумкова , в том числе — в плане выхода кандидатов во второй тур.

«Такого рода мероприятия приводят к дискредитации социологии как таковой. Возникает вопрос к заказчику — зачем публиковать такие опросы, кого он пытается убедить? Впрочем, эта избирательная кампания будет грязной, и таких вбросов будет еще много», — добавил Игорь Рейтерович.