ПФР покроет дефицит бюджета своими накоплениями

Дефицит бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) в 2021 году окажется максимальным за пять лет (295 млрд рублей), но будет покрыт из собственных накоплений.

Из проекта бюджета фонда следует, что в 2021 году ему потребуется трансферт из федерального бюджета в размере 3,53 трлн рублей, а это составляет 38% всех планируемых расходов.

В июне будущий трансферт планировался на уровне 4,12 трлн, но его удалось сократить благодаря перераспределению источников финансирования в пользу более активного использования накоплений ПФР прежних лет и пересмотра прогноза доходов от взносов работодателей в большую сторону. Снизить изначально ожидаемые размеры трансферта планируется и в дальнейшем: до 3,86 и 4 трлн соответственно против 4,3 трлн в 2022-м и 2023 году, сообщает РБК.

В следующем году ПФР заложил выплаты 43 млн пенсионеров. На финансирование страховых пенсий уйдет 7,8 трлн рублей, на государственное пенсионное обеспечение, доплаты и компенсации — 632,7 млрд.