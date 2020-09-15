Кремль прокомментировал ситуацию с ФРГ и анализами Навального

Немецкое руководство предоставило информацию по инциденту с блогером Алексеем Навальным Франции и Швеции, однако Россия так и не получила запрошенные данные от ФРГ, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Руководство России готово к взаимодействию в вопросе расследования ситуации с Навальным, однако для получения результатов необходимо сотрудничество со стороны Германии, отметил Песков. Он заявил, что власти ФРГ направили Франции, Швеции и ОЗХО данные по блогеру, однако в РФ ответа от Берлина так и не получили.

Москва готова обменяться с немецким руководством биоматериалами, взятыми у блогера во время анализов, а также провести совместные исследования, однако Германия не ответила на подобное предложение, уточнил пресс-секретарь президента РФ.

Алексей Навальный впал в коматозное состояние после того, как ему стало плохо в самолете, выполнявшем рейс Томск — Москва. Врачи немецкой клиники "Шарите", где находится блогер на лечении, утверждают, что он якобы был "отравлен". Инцидент может быть связан с конфликтом Навального с его соратником Владимиром Ашурковым, а исполнителем отравления могла выступить возможно связанная с иностранными спецслужбами Мария Певчих, которая на протяжении всей поездки была рядом с блогером, передает Федеральное агентство новостей.