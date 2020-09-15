Трампа ждет шквал шуток после рекламы российских МиГ-29

У недоброжелателей президента США Дональда Трампа появился отличный повод подшутить над американским лидером. Предвыборный штаб республиканца опубликовал новый рекламный плакат в преддверии выборов (3 ноября 2020 года). На нем изображены американские солдаты, которые идут на фоне закатного неба и истребителей. Снизу красуется надпись: «Поддержи наши войска» (Support our troops – англ.).

Американцы могли бы вдохновиться эффектным изображением, если бы не одно «но»: самолеты, пролетающие над головами военнослужащих, являются российскими многоцелевыми истребителями МиГ-29. Это подтверждает издание Politico. Журналисты проконсультировались с Пьером Спреем – одним из разработчиков американских F-16 и военным экспертом.

Спрей отметил угол наклона хвостовой части самолета и то, как она отклонена далеко назад. Также Миг-29, по его словам, можно узнать по расстоянию между двигателями и пространству между ними.

«Это определенно МиГ-29. Я рад видеть, что он [Трамп] поддерживает наши войска», — иронично подметил Спрей.

Рекламной кампанией Дональда Трампа занимается его предвыборный штаб и Республиканский национальный комитет. Эксперты Politico сообщают, что злополучное изображение с российскими истребителями, вероятнее всего, взято с графического файлообменника Shutterstock.com. На странице можно найти разные стоковые снимки, в том числе, и в разделе под названием «Военные силуэты солдат и военно-воздушных сил на фоне закатного неба».

Такая ошибка сотрудников предвыборного штаба вряд ли принесет Трампу серьезные проблемы с доверием среди американцев, уверена научный сотрудник Института США и Канады, политолог Александра Филиппенко. Однако пользователи сети и противники 45-го президента не упустят возможности подшутить над республиканцем.

«Конечно же, это прекрасный повод для шуток и мемов, которые Трамп в свою сторону очень не любит и даже побаивается. Сам он блистательно умеет давать другим людям забавные прозвища и клички, которые "приклеиваются" к ним на всю жизнь. А на шутки про него самого Трамп реагирует очень резко. Поэтому такая ошибка станет лишним поводом подшутить над ним. Широкий американский избиратель знает цену рекламе. Все понимают, что не президент занимается подобными изображениями», — считает американист.

Действительно, глава Белого дома уже не раз давал своим оппонентам на политическом поле забавные клички, которые теперь используются в США повсеместно. К примеру, своего главного соперника по президентской гонке, демократа Джозефа Байдена, Трамп называет «сонным Джо» за его медлительность и преклонный возраст. Иногда американский лидер ставит Байдена с связку с экс-президентом Бараком Обамой за схожесть их политических взглядов. В этом случае два политика превращаются в одного – «Обайдена».

42-го президента США Билла Клинтона республиканец окрестил «диким Биллом», а представителя США от 10-го избирательного округа Нью-Йорка Джеррольда Надлера – «толстым Джерри». Сенатора-демократа Элизабет Уоррен, которая метила в президенты США, Трамп сравнил с героиней диснеевского мультфильма «Покахонтас» (за то, что Уоррен заявляет о своем индейском происхождении).

При такой богатой фантазии Трамп абсолютно не умеет реагировать на собственные шутливые образы. Поэтому ошибка предвыборного штаба будет для президента США «очень болезненной», потому как послужит причиной появления множества мемов в сети, объяснила Филиппенко. Главное место здесь занимает не сама ошибка, а реакция Трампа:

«Тут важна его реакция. На такие шутки Трамп может отреагировать очень резко, и уже вот это американским избирателям может не понравиться».

Научный сотрудник Института США и Канады усомнилась, что кто-то из оппонентов Дональда Трампа будет всерьез рассматривать инцидент в качестве аргумента против его избрания президентом. Но недоброжелатели вполне могут воспользоваться ситуацией и даже в очередной раз обвинить главу Белого дома в «сговоре с Россией».

Напомним, Вашингтон обвинял российскую компанию «Конкорд менеджмент и консалтинг» во вмешательстве в выборы президента США, в ходе которых победу одержал Дональд Трамп. Экс-спецпрокурор Роберт Мюллер два года проводил расследование. На провальное дело было потрачено около 30 миллионов долларов американских налогоплательщиков. В результате Мюллер признал, что каких-либо доказательств «сговора» Дональда Трампа с Россией не существует.

Подобные случаи уже имели место среди американских политиков: в октябре 2019 года член палаты представителей США и ветеран войны в Афганистане Брайан Маст поблагодарил за отличную службу американские ВМС, которые отмечали 244-летие. В Twitter Маст опубликовал картинку, где на фоне поздравления с днем рождения красовался российский атомный крейсер «Петр Великий». Бортовой номер корабля был замазан, но Андреевский флаг подкорректировать забыли.

Через некоторое время конгрессмен заменил картинку на проморолик ВМС США.