SANA: американский вертолет разбился на севере Сирии

Американский вертолет разбился в районе поселения Ярубия в сирийской провинции Хасака. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщает сирийское агентство SANA, ссылаясь на местные источники.

По данным агентства, вертолет Вооруженных сил США разбился в деревне Тель-Хаддад в районе Ярубии. Отмечается, что место крушения оцепила бронетехника американских военных.

В момент крушения в вертолете находились военные США, сообщает издание. Информация об инциденте уточняется. Официального подтверждения пока нет.