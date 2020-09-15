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12:50   15 Сентября 2020
Армия

SANA: американский вертолет разбился на севере Сирии

SANA: американский вертолет разбился на севере Сирии

Американский вертолет разбился в районе поселения Ярубия в сирийской провинции Хасака. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщает сирийское агентство SANA, ссылаясь на местные источники.

По данным агентства, вертолет Вооруженных сил США разбился в деревне Тель-Хаддад в районе Ярубии. Отмечается, что место крушения оцепила бронетехника американских военных.

В момент крушения в вертолете находились военные США, сообщает издание. Информация об инциденте уточняется. Официального подтверждения пока нет.

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Автор: Василий Пименов
#вертолет #сирия #хасака

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