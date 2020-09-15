"Совкомфлот" планирует публично разместить акции на Московской бирже

Компания "Совкомфлот" намерена провести первичное публичное размещение (IPO) обыкновенных акций на Мосбирже и привлечь не менее 500 млн долларов, говорится в сообщении организации.

При этом государство, в собственности которого находится компания, сохранит статус мажоритарного акционера компании после завершения размещения облигаций. Привлеченные средства "Совкомфлот" намерен потратить на общекорпоративные нужды, в том числе инвестиции в индустриальные проекты и снижение долговой нагрузки, передает РБК.

Размещение ценных бумаг предоставит инвесторам возможность сделать ставку на мировой энергетический сектор и направить вложения в поставщика транспортных услуг, который быстро развивается, передает пресс-служба компании слова гендиректора, председателя правления Игоря Тонковидова.