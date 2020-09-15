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12:44   15 Сентября 2020
Экономика

"Совкомфлот" планирует публично разместить акции на Московской бирже

"Совкомфлот" планирует публично разместить акции на Московской бирже

Компания "Совкомфлот" намерена провести первичное публичное размещение (IPO) обыкновенных акций на Мосбирже и привлечь не менее 500 млн долларов, говорится в сообщении организации.

При этом государство, в собственности которого находится компания, сохранит статус мажоритарного акционера компании после завершения размещения облигаций. Привлеченные средства "Совкомфлот" намерен потратить на общекорпоративные нужды, в том числе инвестиции в индустриальные проекты и снижение долговой нагрузки, передает РБК.

Размещение ценных бумаг предоставит инвесторам возможность сделать ставку на мировой энергетический сектор и направить вложения в поставщика транспортных услуг, который быстро развивается, передает пресс-служба компании слова гендиректора, председателя правления Игоря Тонковидова.

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Автор: Юлия Яковлева
#акции #совкомфлот #мосбиржа

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