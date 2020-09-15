Киев считает, что прекращение подачи воды в Крым не нарушает права человека

Обвинения в нарушении прав человека в адрес Украины из-за прекращения подачи воды в Республику Крым по Северо-Крымскому каналу были отвергнуты Киевом, заявили в украинском МИД.

Пресная вода поступала в Крым по Северо-Крымскому каналу, однако после воссоединения полуострова с Россией Киев перекрыл подачу воды. Ввиду этого российской стороной были направлены обращения в ООН, а также в Совет Европы. В Киеве считают, что подобные действия не нарушают права человека, сообщили в МИД Украины. Во внешнеполитическом ведомстве страны добавили, что водоснабжение будет восстановлено в случае, если Крым окажется в составе Украины.

Верховный комиссар по правам человека ООН Мишель Бачелет получила от заместителя председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Натальи Поклонской данные по снабжению водой полуострова, запрошенные ранее, передает Федеральное агентство новостей.