ФАН и Медиагруппа "Патриот" обсудят новые политические партии в РФ

Онлайн-эфир на тему "Новые политические партии. Итоги избирательной кампании и планы на будущее" проведут Федеральное агентство новостей и Медиагруппа "Патриот" во вторник в 14:00.

Право на участие в выборах получили 42 новые политические партии. Дорогу к выборам в парламент РФ новым силам открывают избирательные кампании. Законодательные органы власти избирают в России в 11 регионах. Каким партиям удалось справиться с получением представительства в региональных заксобраниях, а кто потерпел неудачу, обсудят ФАН и Медиагруппа "Патриот".

Социологи, политики, политологи и чиновники ответят на интересующие вопросы о мощных политических силах в субъектах федерации, конкурентоспособности кандидатов, а также планах по избирательной кампании в Госдуму. К участию в пресс-конференции приглашаются представители всех СМИ.