Яд не нашли: глава СВР о результатах анализов Навального в Омске

Директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что омские врачи не нашли следов яда в организме Алексея Навального. По его словам, все запасы "Новичка" в России уничтожили, согласно протоколам ОЗХО.

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что врачи Омска провели исследования по всем протоколам и не нашли яд в организме Алексея Навального.

По словам главы СВР, в тот момент, когда блогера готовили к вылету из России в Германию, анализы показали, что отравляющие вещества в организме Навального отсутствуют. Нарышкин отметил, что все запасы "Новичка" в нашей стране уничтожили согласно протоколам ОЗХО, процедуру зафиксировали в установленном порядке.

Власти ФРГ утверждают, что Алексея Навального отравили, однако не приводят никаких подробностей и доказательств. Журналисты подозревают, что к делу могла быть причастна соратница Навального Мария Певчих, которая сопровождала блогера в поездке по Сибири. По мнению экспертов, девушка может владеть информацией, опровергающей доказательства Германии, сообщает ФАН.