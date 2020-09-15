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12:29   15 Сентября 2020
Политика

Трамп считает Нурмагомедова лучшим бойцом РФ в мире

Трамп считает Нурмагомедова лучшим бойцом РФ в мире

Российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов является лучшим бойцом во всех весовых категориях. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Нурмагомедов проведет свой следующий поединок с американцем Джастином Гэтжи. Мероприятие состоится 24 октября в рамках турнира UFC 254. Трамп выразил мнение, что поединок будет "невероятным".

"У Гэтжи будет грандиозный поединок против бойца номер один в рейтинге вне зависимости от весовых категорий", — сказал президент.

Американский лидер заявил о желании посмотреть предстоящий бой. Нурмагомедов входит в тройку лидеров рейтинга UFC, пишет РИА Новости.

Ранее телеканал "360" писал, что Трамп пригрозил масштабным ответом на атаку Ирана.

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Автор: Яна Либерман
#сша #трамп #нурмагомедов

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