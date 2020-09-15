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11:57   15 Сентября 2020
Армия

Российские военные прибыли в Белоруссию на учения "Славянское братство"

Российские военные прибыли в Белоруссию на учения "Славянское братство"

Российские военнослужащие прибыли в Белоруссию для участия в ежегодных учениях "Славянское братство", которые пройдут на полигоне Брестский с 14 по 29 сентября. Об этом стало известно во вторник, 15 сентября.

Накануне президент России Владимир Путин встретился с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи. Во время беседы, длившейся более четырех часов, лидеры договорились практически ежемесячно проводить военные учения на территориях обеих стран.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что вопрос о проведении учений "Славянское братство" был решен еще в октябре прошлого года. Российская сторона заявила, что доставит бойцов на полигон для участия в военных маневрах железнодорожным транспортом. В министерстве также напомнили, что эти учения проводятся ежегодно с 2015 года.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #белоруссия #славянское братство

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