Стартует онлайн-курс «Коммерческое предложение и другие продающие тексты»

23 сентября стартует обучающий онлайн-курс по техникам написания продающих текстов от главного редактора журнала «Управление сбытом» Тимура Асланова.

Курс включает в себя: пять живых онлайн-уроков, общение со спикером и другими участниками. Интерактив и ответы на вопросы.

Онлайн-курс подходит для:

— руководителей и сотрудников отделов продаж,

— менеджеров по маркетингу,копирайтеров,

— предпринимателей,владельцев и руководителей компаний малого и среднего бизнеса.

Многие компании уделяют большое внимание тому, как их менеджеры по продажам говорят по телефону или на личных встречах. Но очень немногие задумываются о том, что их продажники пишут клиентам. А на сегодняшний день письменная коммуникация все больше и больше вытесняет устную.

Мы пишем клиентам письма и коммерческие предложения, мы пишем тексты для сайтов и интернет-магазинов, мы письменно общаемся с клиентами даже через прайс-листы, уже не говоря про переписку в электронной почте и мессенджерах.

Большинство текстов во всех этих каналах представляют собой маловнятное самовосхваление, либо откровенное впаривание. И не работают.

На онлайн-курсе « Коммерческие предложения и другие продающие тексты» Тимур Асланов расскажет:

— как надо строить письменную коммуникацию с клиентами, чтобы она была эффективной и продающей,

— даст конкретные инструменты и инструкции, как писать тексты под различные задачи, которые есть в отделе продаж,

— покажет на практике, как работают те или иные приемы, и отработает с участниками курса их навыки продающего копирайтинга,

— даст обратную связь и рекомендации.

Сотрудники компаний увидят, что нужно делать и каких ошибок не допускать. А руководители, пройдя курс, поймут как ставить задачу сотрудникам, которые пишут тексты и как понять, что текст принесет эффект.

На курсе вы научитесь:

- писать продающие тексты для различных задач и различных аудиторий,

- понимать, каким должен быть эффективный продающий текст,

- как цеплять целевую аудиторию при помощи текста, привлекать и удерживать внимание,

– как делать акценты в тексте на важных вещах,

– как строить логику продающего текста,

– как писать понятно и просто,

– какие элементы продающего текста использовать для решения разных задач,

– как увеличить продажи при помощи правильных продающих текстов.

Подать заявку на участие в обучении можно здесь https://clck.ru/QDCKB

Или по телефону (495)540-52-76