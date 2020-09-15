Стартует онлайн-курс «Коммерческое предложение и другие продающие тексты»
23 сентября стартует обучающий онлайн-курс по техникам написания продающих текстов от главного редактора журнала «Управление сбытом» Тимура Асланова.
Курс включает в себя: пять живых онлайн-уроков, общение со спикером и другими участниками. Интерактив и ответы на вопросы.
Онлайн-курс подходит для:
— руководителей и сотрудников отделов продаж,
— менеджеров по маркетингу,копирайтеров,
— предпринимателей,владельцев и руководителей компаний малого и среднего бизнеса.
Многие компании уделяют большое внимание тому, как их менеджеры по продажам говорят по телефону или на личных встречах. Но очень немногие задумываются о том, что их продажники пишут клиентам. А на сегодняшний день письменная коммуникация все больше и больше вытесняет устную.
Мы пишем клиентам письма и коммерческие предложения, мы пишем тексты для сайтов и интернет-магазинов, мы письменно общаемся с клиентами даже через прайс-листы, уже не говоря про переписку в электронной почте и мессенджерах.
Большинство текстов во всех этих каналах представляют собой маловнятное самовосхваление, либо откровенное впаривание. И не работают.
На онлайн-курсе « Коммерческие предложения и другие продающие тексты» Тимур Асланов расскажет:
— как надо строить письменную коммуникацию с клиентами, чтобы она была эффективной и продающей,
— даст конкретные инструменты и инструкции, как писать тексты под различные задачи, которые есть в отделе продаж,
— покажет на практике, как работают те или иные приемы, и отработает с участниками курса их навыки продающего копирайтинга,
— даст обратную связь и рекомендации.
Сотрудники компаний увидят, что нужно делать и каких ошибок не допускать. А руководители, пройдя курс, поймут как ставить задачу сотрудникам, которые пишут тексты и как понять, что текст принесет эффект.
На курсе вы научитесь:
- писать продающие тексты для различных задач и различных аудиторий,
- понимать, каким должен быть эффективный продающий текст,
- как цеплять целевую аудиторию при помощи текста, привлекать и удерживать внимание,
– как делать акценты в тексте на важных вещах,
– как строить логику продающего текста,
– как писать понятно и просто,
– какие элементы продающего текста использовать для решения разных задач,
– как увеличить продажи при помощи правильных продающих текстов.
Подать заявку на участие в обучении можно здесь https://clck.ru/QDCKB
Или по телефону (495)540-52-76