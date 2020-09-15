Сенат Белоруссии считает литовскую резолюцию о Тихановской абсурдной

Резолюция литовского парламента о Светлане Тихановской, которая являлась кандидатом на пост президента Белоруссии, выходит за рамки здравого смысла, заявили в белорусском сенате.

Сейм Литвы ранее призвал мировое сообщество считать Тихановскую "избранным лидером Белоруссии". По их убеждению, народ "выбрал" ее, и мир должен признать Тихановскую "законным президентом".

Белорусский сенат в ответ подчеркнул, что резолюция Литвы о Тихановской нарушает нормы международного права.