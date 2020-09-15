11:40 15 Сентября 2020Политика
Сенат Белоруссии считает литовскую резолюцию о Тихановской абсурдной
Резолюция литовского парламента о Светлане Тихановской, которая являлась кандидатом на пост президента Белоруссии, выходит за рамки здравого смысла, заявили в белорусском сенате.
Сейм Литвы ранее призвал мировое сообщество считать Тихановскую "избранным лидером Белоруссии". По их убеждению, народ "выбрал" ее, и мир должен признать Тихановскую "законным президентом".
Белорусский сенат в ответ подчеркнул, что резолюция Литвы о Тихановской нарушает нормы международного права.