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11:40   15 Сентября 2020
Политика

Сенат Белоруссии считает литовскую резолюцию о Тихановской абсурдной

Сенат Белоруссии считает литовскую резолюцию о Тихановской абсурдной

Резолюция литовского парламента о Светлане Тихановской, которая являлась кандидатом на пост президента Белоруссии, выходит за рамки здравого смысла, заявили в белорусском сенате.

Сейм Литвы ранее призвал мировое сообщество считать Тихановскую "избранным лидером Белоруссии". По их убеждению, народ "выбрал" ее, и мир должен признать Тихановскую "законным президентом".

Белорусский сенат в ответ подчеркнул, что резолюция Литвы о Тихановской нарушает нормы международного права.

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Автор: Василий Пименов
#белоруссия #литва #тихановская

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