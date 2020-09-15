Бабицкий объяснил, почему Кремлю могла понадобиться берлинская встреча 

Об этом в своем материале для издания «Украина.ру» пишет журналист Андрей Бабицкий, рассуждая, зачем сторонам потребовалось проводить эти переговоры, если изначально от них не ждали никаких результатов.

Единственным итогом встречи представителей российского и украинского президентов в Берлине, является готовность украинской стороны соблюдать длящийся уже 1,5 месяца режим прекращения огня, которую подтвердил Ермак. Об этом по завершении встречи заявил Козак

«Перемирие худо-бедно длится уже почти полтора месяца и Киев, как выяснилось, не в стопроцентном объеме, но близко к тому, способен держать ситуацию под контролем. Чтобы выяснить, изменилась ли его позиция по этому вопросу, вовсе не обязательно было собирать «нормандский формат» в столице Германии», — отмечает при этом Бабицкий.

При этом он напоминает, что Козак еще после прошлой встречи назвал подобные мероприятия бессмысленными и предложил заморозить их, однако Кремль счел нужным провести еще как минимум одну встречу.

По всей видимости, продолжает Бабицкий, на этот раз Козак принял участие во встрече, чтобы убедиться в готовности украинских властей поддерживать перемирие в Донбассе, тем более, что не совсем понятно, как ей это удается на данный момент, учитывая уверенность отдельных подразделений ВСУ на линии соприкосновения в том, что они подчиняются лишь сами себе.

«Думаю, что эту удивительную загадку не разгадали и в Москве. Тем не менее, там считают прекращение огня колоссальным успехом. Напомню, что все предыдущие перемирия (числом свыше 20) держались от нескольких дней до недели-полутора, а здесь — почти полтора месяца», — напомнил Бабицкий.

Пари этом ясно, что Киев не собирается выполнять договоренности, достигнутые на встрече «нормандской четверки» в Париже, и тем более выполнять политическую часть Минских соглашений, так как украинские радикалы неоднократно угрожали президенту Зеленскому, что в случае их выполнения, его вынесут из здания на Банковой улице «перед ногами», и украинскому президенту постоянно приходится помнить об этих обещаниях.

Недавний инцидент, когда была сорвана совместная инспекция украинских позиций у поселка Шумы под Горловкой наглядно демонстрирует, что возможности Киева контролировать ситуацию в Донбассе очень относительны, а режим прекращения огня продолжает действовать только благодаря неким закулисным договоренностям властей с военными.

«Режим прекращения огня стал результатом каких-то закулисных договоренностей с военными, которым пообещали луну с неба, лишь бы тишина продержалась до 25 октября — дня проведения местных выборов, — считает Бабицкий. — Собственно, перемирие — это сегодня единственное реальное достижение, которое «Слуга народа» может предъявить избирателю. Все остальные направления провалены или заглушены».

При этом и судьба действующего пока перемирия после проведения на Украине местных выборов остается неясной, и, возможно, эта тема также обсуждалась Козаком и Ермаком на встрече в Берлине.