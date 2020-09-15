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12:48   15 Сентября 2020
Ближнее зарубежье

Бабицкий объяснил, почему Кремлю могла понадобиться берлинская встреча

Бабицкий объяснил, почему Кремлю могла понадобиться берлинская встреча

Об этом в своем материале для издания «Украина.ру» пишет журналист Андрей Бабицкий, рассуждая, зачем сторонам потребовалось проводить эти переговоры, если изначально от них не ждали никаких результатов.

Единственным итогом встречи представителей российского и украинского президентов в Берлине, является готовность украинской стороны соблюдать длящийся уже 1,5 месяца режим прекращения огня, которую подтвердил Ермак. Об этом по завершении встречи заявил Козак

«Перемирие худо-бедно длится уже почти полтора месяца и Киев, как выяснилось, не в стопроцентном объеме, но близко к тому, способен держать ситуацию под контролем. Чтобы выяснить, изменилась ли его позиция по этому вопросу, вовсе не обязательно было собирать «нормандский формат» в столице Германии», — отмечает при этом Бабицкий.

При этом он напоминает, что Козак еще после прошлой встречи назвал подобные мероприятия бессмысленными и предложил заморозить их, однако Кремль счел нужным провести еще как минимум одну встречу.

Бабицкий объяснил, почему Кремлю могла понадобиться берлинская встреча

По всей видимости, продолжает Бабицкий, на этот раз Козак принял участие во встрече, чтобы убедиться в готовности украинских властей поддерживать перемирие в Донбассе, тем более, что не совсем понятно, как ей это удается на данный момент, учитывая уверенность отдельных подразделений ВСУ на линии соприкосновения в том, что они подчиняются лишь сами себе.

«Думаю, что эту удивительную загадку не разгадали и в Москве. Тем не менее, там считают прекращение огня колоссальным успехом. Напомню, что все предыдущие перемирия (числом свыше 20) держались от нескольких дней до недели-полутора, а здесь — почти полтора месяца», — напомнил Бабицкий.

Пари этом ясно, что Киев не собирается выполнять договоренности, достигнутые на встрече «нормандской четверки» в Париже, и тем более выполнять политическую часть Минских соглашений, так как украинские радикалы неоднократно угрожали президенту Зеленскому, что в случае их выполнения, его вынесут из здания на Банковой улице «перед ногами», и украинскому президенту постоянно приходится помнить об этих обещаниях.

Бабицкий объяснил, почему Кремлю могла понадобиться берлинская встреча

Недавний инцидент, когда была сорвана совместная инспекция украинских позиций у поселка Шумы под Горловкой наглядно демонстрирует, что возможности Киева контролировать ситуацию в Донбассе очень относительны, а режим прекращения огня продолжает действовать только благодаря неким закулисным договоренностям властей с военными.

«Режим прекращения огня стал результатом каких-то закулисных договоренностей с военными, которым пообещали луну с неба, лишь бы тишина продержалась до 25 октября — дня проведения местных выборов, — считает Бабицкий. — Собственно, перемирие — это сегодня единственное реальное достижение, которое «Слуга народа» может предъявить избирателю. Все остальные направления провалены или заглушены».

При этом и судьба действующего пока перемирия после проведения на Украине местных выборов остается неясной, и, возможно, эта тема также обсуждалась Козаком и Ермаком на встрече в Берлине.

«Совершенно очевидно, что обрывать контакты с Киевом Москва не желает, поскольку от продолжения диалога, пусть и в усеченном до минимума формате, зависит очень многое: жизнь и безопасность людей в Донбассе», — заключил свои рассуждения Бабицкий.

Бабицкий объяснил, почему Кремлю могла понадобиться берлинская встреча 

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Автор: Александр Люблинский
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