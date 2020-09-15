Лоза рассказал, как Украина грабила Крым

Крым, даже через шесть лет после возвращения в состав России, не смог до конца преодолеть последствия того варварского потребительского отношения к себе, которое полуостров испытывал в годы принадлежности Украине.

Об этом известный российский певец Юрий Лоза рассказал в своем блоге после поездки в Крым.

Отдыхая на полуострове, певец ужасался состоянием автодорог, разрушающимися санаториями и горами мусора, то есть теми последствиями тех десятилетий, которые Крым входил в состав Украины.

«Продолжая тему Крыма, хочется сказать, что в его развитие еще вкладывать и вкладывать, ведь пока еще даже не ликвидированы последствия правления «нэзалэжной», — пишет Лоза.

Вокруг Кречи, по его словам, множество диких пляжей, где в советские годы находились здравницы и пансионаты, которые выполняли стоящую перед ними задачу по оздоровлению населения. Но сейчас они не работают, стоят заброшенные, и постепенно разрушаются, глядя выбитыми окнами на мусорные свалки.

«Построенные еще при Союзе дороги пришли в полную негодность и выглядят так, будто только вчера тут отбомбились «мессеры», — пишет певец. — Украина не то, чтобы ничего в эти края не вкладывала, а все долгих двадцать три года шел целенаправленный варварский грабеж доставшегося ей союзного наследства и планомерное уничтожение региона».

Если бы недальновидный Борис Ельцин в 1991-м году забрал Крым у Украины и сразу присоединил его к России, отмечает Юрий Лоза, на полуострове сохранилась бы вся советская инфраструктура, а со временем она бы превратилась в сеть вполне достойных российских курортов. И рвавшийся к власти после распада СССР Леонид Кравчук – первый президент независимой Украины – конечно, согласился бы на это, отмечает певец.

В заключение Лоза выражает надежду, что когда-нибудь у российских властей дойдут руки и до восстановления крымских здравниц.

Напомним, полуостров Крым вернулся в состав России весной 2014 года по результатам проведенного там всенародного референдума. После того, как крымчане воспользовались своим законным правом на самоопределение и единодушно высказались за воссоединение с Россией, Киев, так и не признавший результатов референдума, отомстил полуострову организовав транспортную, водную и энергетическую блокаду.

Российские власти последовательно решают все возникшие созданные Украиной, наладив поставку в Крым электроэнергии, построив Крымский мост, который связал полуостров с материковой частью страны двумя ветками – автомобильной и железнодорожной. В настоящее время остро стоит вопрос снабжения Крыма пресной водой, так как Украина в одностороннем порядке перекрыла построенный еще при Советском Союзе Северо-Крымский канал, который обеспечивал порядка 90% потребностей полуострова в пресной воде. Предыдущие годы, Крыму хватало воды из водохранилищ естественного наполнения, однако 2020 год выдался аномально жарким и засушливым. В настоящее время российские ученые разрабатывают сразу несколько решений проблемы водоснабжения полуострова.