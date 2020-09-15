Последняя осень для Госдумы VII созыва. Чего ждать от решений депутатов

15 сентября депутаты Госдумы начали непростой рабочий отрезок после летних каникул. Эта осенняя сессия станет последней для нынешнего состава Госдумы VII созыва. Дальше только — весенняя сессия, а в сентябре 2021 года (если единый день голосования не перенесут на весну) должны состояться выборы Госдумы нового созыва.

Госдума открывает осеннюю сессию. Работа начнётся с выступления спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина. https://t.co/oMosMxztEa pic.twitter.com/I2LQGLbcbo — #говорит Москва (@govoritmsk) September 15, 2020

Времени на раскачку у депутатов не будет - необходимо сформировать новый бюджет.

Как заметил глава комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров, закон о федеральном бюджете РФ традиционно потребует большого объема работы. Чтобы его принять, необходимо рассмотреть в ходе осенней сессии около 30 законов. Например, в ближайшее время парламентарии рассмотрят проект об установлении 15-процентной ставки по НДФЛ для доходов, превышающих пять миллионов рублей.

При этом важно обеспечить финансовой поддержкой выполнение тех обязательств, которые поступили от государства.

«И несмотря на серьезные бюджетные ограничения и сохранение пандемии, эта задача решается», — утверждает Макаров.

Глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что в бюджете будут предусмотрены существенные средства на создание инфраструктуры, что, по мнению парламентария, должно ускорить восстановление экономики после пандемии.

4 июля россияне проголосовали за обновленную Конституцию РФ. Всего в нее внесены 206 поправок, они потребуют изменить 98 законов. Председатель комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников подчеркнул, что предположительно 40 из них будут рассмотрены уже в осеннюю сессию.

«Сейчас высокая стадия подготовки. Основную часть будет вносить президент РФ», — рассказал Крашенинников.

Например, депутаты рассмотрят закон о правительстве. По обновленной Конституции, Госдума получила право утверждать кандидатуру премьер-министра, предлагаемую президентом, а также кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров, за исключением силового блока.

Также следует ожидать поправок в законодательство об устройстве судов и прокуратуре. Но, пожалуй, одним из самых ожидаемых в текущую сессию станет законопроект о Государственном Совете РФ. У него должна появиться новая функция - обеспечение взаимодействия органов публичной власти.

Госсовет будет коллегиальным органом, в его состав войдут губернаторы, представители палат Федерального собрания РФ для принятия согласованных решений на уровне органов публичной власти, сообщил Павел Крашенинников: https://t.co/92ILf8orao pic.twitter.com/vkJ9qA6u9Z — ТАСС (@tass_agency) August 26, 2020

Законопроект об удаленке. Что нового?

В осеннюю сессию законодатели планируют доработать поправки в Трудовой кодекс РФ (ТК), касающиеся удаленной занятости. Известно, что работа над ними шла более года.

В первом чтении 21 июля Госдума уже приняла соответствующий законопроект о нормах рабочего времени и отдыха дистанционных работников, типах удаленной занятости, оснований для их применения и порядок взаимодействия работника и работодателя. Его авторами стали депутаты и сенаторы во главе с председателями обеих палат Федерального собрания — Государственной думой и Советом Федерации.

Удаленка на пороге Трудового кодекса: Госдума в первом чтении одобрила законопроект о регулировании дистанционной работы. https://t.co/PWWJKG8TTy — Коммерсантъ FM 93,6 (@KFM936) July 22, 2020

Представители партии «Единая Россия» неоднократно отмечали, что ко второму чтению документ претерпит значительные изменения. Так, его положения могут расширить до целого раздела в ТК РФ. Кроме того, депутаты скорректируют перечень оснований для увольнения удаленных сотрудников, включение в законопроект норм об охране труда и подробное регулирование порядка предоставления оборудования и компенсации расходов дистанционных работников.

Поиск пропавших по геолокации — не только дети?

Речь идет о законопроекте, который предоставит полицейским право использовать геолокационные данные мобильных телефонов для поиска пропавших. Сейчас такую возможность, согласно действующему законодательству, разрешается использовать только для поиска ребенка. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам совместно с кабмином доработать проект и подготовить его ко второму чтению.

«Когда без вести пропадает человек, счет идет на минуты — заблудившийся в лесу грибник, ушедший из дома пожилой человек могут погибнуть. При этом, как показывает практика, большинство из пропавших имеют при себе мобильные телефоны. И использование сведений о месте нахождения абонента в сети — наиболее эффективный способ найти их как можно быстрее», — выразил мнение Володин.

Комитет по безопасности и противодействию коррупции принятие законопроекта поддержал. Как заявил председатель Комитета Василий Пискарев, это важная инициатива, поскольку «речь идет о спасении жизни людей, сохранении их здоровья».

«Как комитет-соисполнитель, мы уже ранее поддержали принятие законопроекта в первом чтении. У нас имелись определенные замечания, поскольку ранее ГД приняла закон о поиске по геолокации пропавших детей, в нем предусмотрен механизм, что о проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранительные органы должны уведомить суд, и в течение 48 часов с момента их начала получить судебное решение. Мы предложили распространить этот механизм и на данный закон», — поделился Пискарев.

Аптечный рынок. Более доступные лекарства?

Не менее важной темой осенней сессии станет законопроект «Единой России» о регулировании аптечного рынка. Он направлен на то, чтобы защитить от завышения цен на медикаменты и пресечь монополизацию фармацевтической сферы.

Законопроект «Единой России» обеспечит снижение цен на лекарства и сделает препараты доступнее Он будет в целом регулировать аптечный рынокhttps://t.co/DyjxFVE5Z2 pic.twitter.com/hf93xwwudj — Единая Россия (@edinaya65) August 19, 2020

Предлагается ввести понятие «аптечная сеть» и ограничить 20% ее долю на рынке. Кроме того, депутаты считают, что необходимо установить максимальный размер платы за услуги по продвижению лекарств в размере 5% от оборота. Также предлагается информировать граждан о наличии российских аналогов зарубежных медицинских препаратов и сначала предлагать лекарства более доступные по цене.

«Это даст людям возможность выбора и будет стимулировать конкуренцию в этой сфере», — полагает секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Международный вопрос. Какова роль ООН?

Первая «пленарка» Госдумы стартует с заявления, подготовленного депутатами-международниками. Этот документ, приуроченный к 75-летию существования Организации Объединенных Наций, расскажет о недопустимости принижения роли всемирной организации. В нем депутаты призовут к укреплению координирующего предназначения ООН при решении мировых вопросов, а также обеспечению равноправного сотрудничества государств.

В тексте заявления также говорится, что, прикрываясь «благородными» лозунгами о том, что необходимо повысить эффективность работы комитетов ООН, ряд стран во главе с США «зачастую стремятся переформатировать эту уникальную организацию», дабы реализовать собственные «корыстные интересы».

Российские парламентарии намерены подчеркнуть, что любые попытки дискредитировать РФ или другие государства-члены Совета Безопасности ООН, «контрпродуктивны и идут вразрез с фундаментальными основами и принципами деятельности» организации.

Ранее «Политика Сегодня» предложила подборку законопроектов, которые будут рассмотрены до 24 декабря, в период осенней сессии. Среди них — поправки о наркопропаганде, инициатива об ограничении доступа к экстремистским материалам, уточнение полномочий полиции и законопроект об обязательной регистрации домашних животных.