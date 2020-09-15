Перенесший коронавирус пациент может оставаться его носителем до 90 дней. Об этом сообщили сотрудники Роспотребнадзора.

Повторные случаи заражения коронавирусом в России и в мире пока не выявлены. Однако вылечившийся от инфекции пациент выделяет вирус до 90 дней. Он может оказаться бессимптомным носителем COVID-19, рассказали в Роспотребнадзоре. Продолжительность действия антител ученым еще предстоит выяснить.

Российские ученые продолжают работать над вакциной от коронавируса. Первые партии препарата начинают поступать в регионы страны. Сначала прививки сделают медработникам и граждан из категории группы риска. Массовая вакцинация должна начаться в РФ в декабре-январе.