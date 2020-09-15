Минздрав РФ: производство вакцины от коронавируса "Спутник V" идет по плану

Производство созданного в центре Гамалеи препарата от коронавируса идет по плану. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Первыми вакцину получат учителя и медики. О ее регистрации в начале августа объявил российский лидер Владимир Путин. Жители Москвы смогут принять участие в пострегистрационных испытаниях российского препарата от коронавируса. Всего 50 тыс. москвичей изъявили желание протестировать вакцину, сообщил мэр города Сергей Собянин.