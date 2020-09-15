Грузия намерена защитить себя от российских ВКС под израильским щитом

Грузия заключила контракт с израильской фирмой «Рафаэль» (Rafael), которая производит системы противовоздушной обороны (ПВО) и тактическое ракетное вооружение. Обозреватель Forbes Дэвид Экс пишет, что с помощью нового оружия Тбилиси сможет «пустить кровь» российской авиации.

«Сделка с "Рафаэль" касается модернизации систем ПВО Грузии и переподготовке их экипажей. Спустя двенадцать лет после того, как российские войска разгромили грузинские вооруженные силы во время короткой кровопролитной войны [август 2008 года], грузинское правительство пытается восстановить свою оборону. Модернизация радаров и зенитных ракетных комплексов, возможно, является самой важной частью этого плана», — считает Экс.

Конфликт 2008 года

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия обстреляла Цхинвал, столицу республики Южная Осетия. С это дня начался военный конфликт, который продлился до 12 августа. Тогда Россия встала на защиту самопровозглашенного государства и начала «операцию по принуждению к миру».

Российские военнослужащие вошли в регион и в течение нескольких суток вытеснили грузинские войска за пределы страны. 16 августа 2008 года лидеры Южной Осетии, Грузии, России и Абхазии подписали план мирного урегулирования конфликта. Спустя 10 дней Россия официально признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств. В Тбилиси этого не оценили – 2 сентября Грузия разорвала все дипломатические отношения с РФ.

Во время пятидневного конфликта Грузия боролась с российскими истребителями с помощью систем ПВО, которые достались стране еще от Советского Союза. В их число входили зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) средней дальности С-125М, «Бук-М1» и ЗРК малой дальности «Оса».

Помощь Израиля

В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» военный эксперт и директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что Израиль уже оказывал помощь Грузии, в том числе и перед конфликтом 2008 года. Тогда Иерусалим помогал модернизировать танки, которые потом вели огонь по российским военнослужащим.

«У Израиля есть и свои системы ПВО, которые довольно неплохо себя зарекомендовали. Другое дело, что они очень дорого стоят. Я не уверен, что экономика Грузии потянет такие расходы, тем более в контексте пандемии коронавируса и экономического кризиса. По модернизации Тбилиси уже может посвободнее вести диалог, но самая большая проблема в этом разрезе – это состояние ракет», — заявил специалист.

Дело в том, что ракеты не вечны. Они обладают своим «сроком годности», по истечении которого снаряды необходимо отстреливать или списывать. В противном случае, использование таких ракет может быть опасно. К примеру, Украина продлевала сроки хранения своих ракет уже больше трех раз, рассказал Кнутов. Таким образом, если начнется полномасштабный военный конфликт, безопасность украинских экипажей ПВО будет под большим вопросом.

«Неизвестно еще, сколько таких ракет взорвется, не успев выстрелить. Точно такая же проблема у Грузии. Даже если Израиль поможет модернизировать электронику в тех системах, которые есть в распоряжении страны, то с боекомплектом Грузия имеет большие проблемы. Поэтому я считаю, что контракт с "Рафаэлем" — это больше популистская авантюра, чем реальный шаг, который повысит боеспособность грузинских средств ПВО», — объяснил военный эксперт.

Кнутов усомнился, что с помощью Израиля грузинская сторона сможет «пустить кровь». Здесь стоит обратить внимание на Ближний Восток, где израильские ПВО активно применяются. И «отзывы» на эту продукцию не самые положительные, добавил спикер. К примеру, тактическая система противоракетной обороны «Железный купол», которую разработали в «Рафаэле», не всегда выполняет поставленные задачи.

«Цены на ракеты для "Железного купола" просто сумасшедшие, особенно по сравнению с нашими "Панцирями". Но "Панцири" поставленные задачи выполняют без осечек, а с "Железным куполом" не все так гладко. И эти израильские разработки создавались на основе американских систем. Так что опыт в модернизации у Иерусалима есть. Но эффективность этого вооружения в Сирии не подтвердилась. Какие-то второстепенные факторы, о которых никто не думал, приводили к поломкам оборудования», — подчеркнул Кнутов.

Также не стоит забывать, что инженеры «Рафаэля» работают над вооружением, которое предназначено для боев на открытой и пустынной местности. В случае с Грузией, в условиях горных возвышенностей и перепадов атмосферного давления, такие характеристики неактуальны. Израиль едва ли сможет подготовить средства противовоздушной обороны к боям на территории Грузии, подытожил директор Музея войск ПВО.

В ходе конфликта 2008 года Россия уничтожила почти все имеющиеся в распоряжении Грузии «Буки», зенитные орудия и ЗРК «Оса». После окончания столкновений Тбилиси восполняла потери путем поставок из Франции и Израиля.