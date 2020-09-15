Оперштаб сообщил число новых случаев заражения COVID-19 в России

Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в России за последние сутки составило 5529. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Новые случаи коронавируса выявлены в 84 российских регионах. Более 22% зараженных не имели клинических проявлений болезни, отметили в оперштабе. Число выписанных после успешного прохождения лечения за сутки составило 5605 человек.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о регистрации вакцин от коронавируса в России, передает RT.