Российские депутаты испытают на себе вакцину против COVID-19

Российские специалисты продолжают испытания вакцины против нового типа коронавируса на добровольцах. Участниками исследования стали депутаты Госдумы РФ. Об этом сообщил спикер российского парламента Вячеслав Володин.

По словам политика, некоторые депутаты приняли решение стать добровольцами в испытании российской вакцины против COVID-19. Всего в рамках программы препарат будет введен тысячам граждан. За состоянием волонтеров будут следить специалисты.

Стоит отметить, что глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин уже сделали прививки против нового типа коронавируса, передает телеканал "360".