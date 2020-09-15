Подберезкин объяснил, почему «Буревестник» сильно встревожил британцев

Англичане испугались российской ракеты «Буревестник», так как она способна долгое время находится в воздухе и менять направление, то есть она может обойти районы ПВО и нанести удар оттуда, откуда его не ждут.

Об этом в эфире радио Sputnik рассказал военный эксперт и доктор исторических наук Алексей Подберезкин, комментируя недавнее заявление главы британской военной разведки Джима Хокенхалла о том, что новая российская ракета «Буревестник», которая, по его словам, может «много лет подряд находится в атмосфере», благодаря установленному на ней ядерному двигателю, представляет прямую угрозу военной инфраструктуре Великобритании.

«Москва испытывает дозвуковую крылатую ракету с ядерным двигателем, которая имеет глобальный охват и позволит нанести удар с неожиданных направлений», — цитирует Хокенхалла издание Daily Mail.

Комментируя слова главы британской военной разведки, российский военный эксперт Алексей Леонков назвал подобные опасения необоснованными.

«Есть такое выражение – у страха глаза велики. Никогда мы в России не говорили, что «Буревестник» может несколько лет находиться в воздухе и совершать какие-то пируэты», — заявил Леонков в интервью РИА Новости.

По его словам, подобные утверждения относятся скорее к какому-то разделу фантастики. У каждого оружия есть свое назначение, а бесконечные полеты и маневры нашего «Буревестника» над мировым океаном, о которых говорят британцы, это нонсенс.

Ракета «Буревестник», подчеркнул Леонков, в первую очередь является оружием возмездия, которое гарантированно нанесет удар по военной инфраструктуре противника, лишив его возможности продолжать агрессию после использования ядерного оружия против России.

Также заявление главы британской военной разведки в эфире радио Sputnik прокомментировал доктор исторических наук, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

По его словам, ядерный двигатель «Буревестника» в принципе позволяет ракете практически неограниченное время оставаться в воздухе, то есть она при желании может достичь любой точки планеты или даже облететь вокруг земного шара.

«Ядерный двигатель, который стоит на «Буревестнике», как на атомной подводной лодке, которая может находиться в автономном плавании по полгода без всплытия подо льдами, так и здесь – практически неограниченное время может работать», — объяснил Подберезкин.

При этом, добавил он, ракета, благодаря стелс-технологиям, является практически неуязвимой, к тому же она может менять направление удара.

«Если ракета летит и фактически не обнаружена, то она может обойти районы противовоздушной обороны, поскольку сплошную зону ПВО сделать практически невозможно», — отметил эксперт.

Англичане, по его словам, готовились отражать воздушно-космическое нападение со стороны Северного полюса или с восточного направления. Но теперь они столкнулись с пониманием того, что удар может быть нанесен абсолютно с любой стороны.