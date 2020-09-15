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10:42   15 Сентября 2020
Экономика

Минск и Москва обсуждают детали кредита на $1,5 млрд для Белоруссии

Минск и Москва обсуждают детали кредита на $1,5 млрд для Белоруссии

Белорусское руководство обсуждает с Россией условия, на которых Минску будет предоставлен кредит на сумму в полтора миллиарда долларов, рассказал заместитель главы белорусского Минфина Андрей Белковец.

Сроки предоставления кредита, а также ставка в настоящий момент неизвестны, отметил заместитель министра. По его словам, все вопросы об условиях предоставления Россией кредита Белоруссии находятся на стадии обсуждения.

Россия предоставит белорусскому правительству кредит в размере полутора миллиардов долларов, ранее сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что часть предоставленных средств пойдет на рефинансирование задолженностей, которые имеются у Республики Беларусь.

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Автор: Василий Пименов
#россия #белоруссия #кредит

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