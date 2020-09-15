Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:30   15 Сентября 2020
Общество

Белоруссия не исключает силового реагирования на возможные военные угрозы

Белоруссия не исключает силового реагирования на возможные военные угрозы

Минобороны Белоруссии заявило о готовности силового реагирования на военные угрозы в рамках СДКБ.

Министерство обороны Республики Беларусь сделало заявление, в котором выразило готовность применения силы в случае реальных военных угроз, сообщают в ведомстве.

Начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Олег Воинов заявил, что ряд соседних государств, например, Польша и Литва, внесли свой вклад в процесс дестабилизации ситуации внутри страны, а также пытаются расколоть в Союзное государство и поссорить Минск с Москвой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

Ответ на потенциальные военные угрозы будет осуществляться в рамках договоренностей по линии Союзного государства и Организации договора о коллективной безопасности, уточнил Воинов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#армия #белоруссия #вс #союзное государство #СДКБ #военные угрозы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...