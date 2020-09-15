Единороссы сформируют большинство в новосибирском Горсовете

Члены партии "Единая Россия" смогут получить численное большинство в городском совете Новосибирска.

Обеспечить преимущество над другими политическими партиями новосибирским единороссам помогли 3 депутата-самовыдвиженца, заявившие о вступлении в "Единую Россию".

Теперь у местного отделения партии "Единая Россия" насчитывается 26 кресел из 50, что решило основную задачу партии на региональных выборах, сообщает "КП".

"Перед нами стояла основная задача – получить в городском Совете большинство, мы эту задачу выполнили", — подтвердил информацию руководитель фракции "ЕР" в Новосибирске Дмитрий Асанцев.

Ранее новосибирскому отделению "ЕР" прочили проигрыш на выборах в гордуму, поскольку из 50 кресел у местных единороссов было только 23.

Однако трое вошедших в партию самовыдвиженцев перевесили чашу весов в пользу большинства "Единой России".