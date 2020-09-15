Минфин России предложил расширить программу ипотеки для многодетных семей

Пресс-служба Министерства финансов РФ сообщила о том, что ведомство внесло на рассмотрение законопроект, предлагающий расширить программу государственного финансирования для многодетных семей.

Информация о предложении поступила 15 сентября. Согласно имеющимся данным, проект предусматривает ипотеку на постройку дома или покупку недостроенного жилого здания. Также предлагается давать семьям сумму в размере 450 тысяч рублей, если они приобретают квартиру с ремонтом и страховкой имущества и ответственности, если договор был заключен до вступления закона в силу.