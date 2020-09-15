Недостроенный торговый центр загорелся в Бейруте

Пожар произошел в строящемся здании торгового комплекса в центре столицы Ливана.

Информация об инциденте появилась 15 сентября. Сейчас на месте ЧП работают представители спасательных служб, передает РЕН ТВ со ссылкой на телеканал LBC. Сообщений о погибших или пострадавших не поступало.

Ранее стало известно о мощном взрыве в бейрутском порту. Там сдетонировало несколько тысяч тонн конфискованной аммиачной селитры. Позднее правительство страны опубликовало отчет, в котором сообщило о смерти порядка 190 местных жителей.