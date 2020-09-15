Глава ЕАО рассказал о скорой помощи МО РФ в ликвидации прорыва дамбы

Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн поблагодарил главу Минобороны РФ Сергея Шойгу, оказавшего помощь в борьбе с последствиями прорыва дамбы в населенном пункте Ленинское. Об этом сообщается во вторник, 15 сентября.

Гольдштейн напомнил, что в селе Ленинское прорвало дамбу, из-за чего подъем грунтовых и паводковых вод реки Амур превысил опасную отметку. Последствия аварии удалось ликвидировать благодаря помощи военнослужащих, передает слова губернатора телеканал "Звезда".

"В свою очередь, хочу сказать огромные слова благодарности Министру обороны Российской Федерации Сергею Кужугетовичу Шойгу", — сказал он.

По словам губернатора, реакция Минобороны на запрос о помощи была "молниеносной". На месте аварии находились около 700 военных и 24 единицы спецтехники. К настоящему времени удалось уложить более 25 тысяч мешков с песком протяженностью более 1200 метров.