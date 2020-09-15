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9:31   15 Сентября 2020
Политика

Си Цзиньпин выступит с речью на сессии ГА ООН

Си Цзиньпин выступит с речью на сессии ГА ООН

Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН и выступит с речью, заявил официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Си Цзиньпин будет участвовать во встречах удаленно, выступая по видеосвязи, пишет RT. Президент РФ Владимир Путин возглавит делегацию России для участия в сессии Генассамблеи ООН. Российский лидер также выступит по видеосвязи.

ООН признала пандемию COVID-19 одной из главных проблем в своей истории, сообщал телеканал "360".

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Автор: Илья Романович
#си цзиньпин #оон #китай

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