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9:12   15 Сентября 2020
Политика

Кабмин РФ одобрил открытие границы с Южной Осетией

Кабмин РФ одобрил открытие границы с Южной Осетией

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Россия снимает ограничения на въезд в страну для некоторых специалистов. Соответствующие меры действовали из-за пандемии коронавирусной инфекции. Распоряжение вступило в силу 15 сентября.

Ограничения не будут распространяться и на специалистов, которые проводят контроль качества оборудования, выпускаемого российскими компаниями по контрактам, пишет ТАСС.

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Автор: Кристина Мокроусова
#границы #южная осетия #мишустин

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