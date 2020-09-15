9:12 15 Сентября 2020Политика
Кабмин РФ одобрил открытие границы с Южной Осетией
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
Россия снимает ограничения на въезд в страну для некоторых специалистов. Соответствующие меры действовали из-за пандемии коронавирусной инфекции. Распоряжение вступило в силу 15 сентября.
Ограничения не будут распространяться и на специалистов, которые проводят контроль качества оборудования, выпускаемого российскими компаниями по контрактам, пишет ТАСС.