Поправки в ТК РФ защитят педагогов от "контрактного" произвола

Новые поправки к Трудовому кодексу РФ избавят преподавателей вузов от заключения краткосрочных договоров длительностью менее года. Соответствующее заявление сделала замглавы комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

Большая часть высших учебных заведений не стремится заключать бессрочные или длительные трудовые договоры с педагогами. Такая перспектива ставит преподавателей в нестабильное трудовое положение.

"Это делает карьерные перспективы предельно туманными. Как только срок такого договора истечет, педагог может оказаться на улице", — цитирует ее "Парламентская газета".

Новые поправки позволят преподавателям самим заключать бессрочный контракт по общим правилам или на срок от трех лет по согласованию сторон. Поправки также закрепят положение о продлении срочного контракта, однако не повлияют на возможность его досрочного расторжения.