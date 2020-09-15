Беглов пообещал субсидии от города частным театрам Петербурга

Городские власти окажут поддержку частным театрам и социально ориентированным некоммерческим организациям, выделив субсидии. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Субсидии должны получить 23 театра и 25 проектов НКО. Деньги поступят к открытию театрального сезона. Информацией об этом поделилась пресс-служба администрации города.

"Во время пандемии, когда все театральные площадки были закрыты, частные творческие организации пострадали больше всего. Мы просто обязаны им помочь", — подчеркнул Беглов.

Размер субсидий составит 760 млн рублей. Деньги достанутся таким театрам, как, например, "Лицедеи", Karlsson Haus и "За Черной речкой".