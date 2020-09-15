Предвыборный штаб Трампа использовал вооружение из РФ для своей рекламы

Фотография с российскими автоматами и самолетами была обнаружена в предвыборной рекламе американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщило американское издание Politico.

Один из плакатов, созданный предвыборным штабом Трампа, изображает несколько силуэтов солдат, с тремя истребителями на заднем плане. Надпись на постере гласит "поддержи наши войска", передает РИА Новости.

Politico обратились к экспертам и выяснили, что у один из военных на постере держит автомат АК-74, а истребители на фоне — это российские МиГ-29.

Выборы нового президента США состоятся 3 ноября. В них примут участие действующий американский глава Дональд Трамп и кандидат от демократической партии Джозеф Байден.