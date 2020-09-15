Американские ученые выявили молекулу, которая нейтрализует SARS-CoV-2

Биологическую молекулу, полностью нейтрализующую возбудитель коронавирусной инфекции, обнаружили американские ученые из Питтсбургского университета. Итоги исследования обнародованы в журнале Cell.

Строение выявленной молекулы отличается незначительным размером и представляет собой белковое соединение. Она в 10 раз меньше, чем объемы полноразмерного антитела, использованного в качестве основы для разработки препарата Ab8 для лечения COVID-19.

Также иностранные ученые выяснили, что клетки молекулы не могут контактировать с клетками человеческого организма. Благодаря этому медикамент разработанный с ее применением существенно сокращает риски возникновения побочных эффектов, сообщает Lenta.ru.

Первая в мире зарегистрированная вакцина против коронавирусной инфекции была создана российскими специалистами. Препарат получил наименование "Спутник V". Первая партия вакцины накануне была доставлена в Санкт-Петербург.